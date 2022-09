Terni, Luigia Baggetta ‘mondiale’ nel body fitness: trionfo a Malta

C’è una ternana – acquisita, vive in città da quando aveva 5 anni – ‘mondiale’ nel campo del body fitness professionistico. Nuova soddisfazione per Luigia Baggetta: è lei ad aver vinto domenica 11 settembre a Malta la specifica gara internazionale con dieci protagoniste provenienti da tutto il mondo. Ha vinto il primo premio dopo aver conquistato la migliore valutazione assoluta: «Dopo un anno non facile sia a livello sportivo che personale, sono riuscita a coronare un sogno. Essere la prima al mondo, ancora non mi rendo conto. Vorrei ringraziare me stessa, i miei allenatori, tutti i collaboratori ed amici che mi sono stati vicini. Non vedo l’ora di tornare a Terni e festeggiare». Focus sul prossimo obiettivo: «La prossima competizione è il campionato mondiale dei professionisti master che si terrà il 9 ottobre in Repubblica Ceca, a Kladno».

