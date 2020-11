Undici parrucchieri investono per la salute di personale e clienti

Pubbliredazionale

Un investimento condiviso da undici attività, fra Terni e Narni, in un momento in cui uno dei primi pensieri di artigiani e imprenditori è tutelare sé stessi, dipendenti e la propria clientela dal possibile contagio da Covid-19. È quello effettuato nei mesi scorsi da altrettanti parrucchieri del Ternano che hanno deciso di acquistare iSanity, un sanificatore – qualificato come ‘dispositivo medico’ dal ministero della Salute – in grado di sanificare h24 gli ambienti e le superfici. Tutto ciò attraverso una tecnologia innovativa che non è basata su filtri o purificatori, bensì sulla produzione di una coltre di ossidanti ridondanti in grado di eliminare gli inquinanti.

«Passo importante»

«L’obiettivo – dicono i parrucchieri che hanno deciso di effettuare l’investimento – è quello di garantire un ambiente il più possibile salubre, in una fase in cui tutti siamo a rischio e che vede anche le nostre attività, come tutte le altre, in bilico per i provvedimenti che di volta in volta vengono adottati. Questo passo è per noi importante, sul piano della sicurezza ed anche delle prospettive lavorative, rappresentando un’azione concreta verso la necessità di maggiori garanzie per chi lavora e frequenta i nostri negozi».

Come funziona

La tecnologia alla base di Isanity – denominata ISTPCO – può essere definita come un ampio spettro di luce UV ad alta intensità, proiettata su un catalizzatore che utilizza la tecnologia Nano, il tutto avvolto da un ambiente umido dove i legami molecolari sono ‘spezzati’. Tutto ciò comporta una ‘cascata’ di reazioni di ossidazione in cui le molecole ‘spezzate’ tentano di raggiungere l’equilibrio abbattendo molecole vicine.

Le attività

Le undici attività commerciali che utilizzano I Sanity sono: ‘Paola Firma i Capelli’ (via Gabelletta, 4 – Terni), ‘Studio Samuel’ (via C. Colombo, 15/16 – Terni), ‘Crinti Parrucchieri’ (via Magenta, 1 – Terni), ‘RD Parrucchieri’ (via Giotto, 5 – Terni), ‘Backstage Salon Parrucchieri’ (viale Battisti, 38 C/D – Terni), ‘Emozioni Parrucchieri’ (via Tuderte, 361 – Narni Scalo), ‘Diva’ (via Gramsci, 32 – Terni), ‘Mami Capelli e Benessere’ (viale della Stazione, 46 – Terni), ‘Grease Style’ (largo Villa Glori, 4 – Terni), ‘Kioma Coiffeur’ (via Gaeta, 6 – Terni), ‘Metamorphosis’ (via Carrara, 3 – Terni).