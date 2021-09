Uni.Co. Marche e Confartigianato Umbria, accordo per garantire nuovi servizi

Proporre nuove tipologie di operazioni come, ad esempio, il credito diretto, aumentando in tal modo l’operatività nel settore del credito. Uni.Co Confidi Marche e Confartigianato Fidi Umbria orientale hanno siglato un accordo di ‘Collaborazione commerciale’ per attività di cogaranzia, garanzia diretta e credito diretto.

Le finalità dell’accordo

«Con questo accordo – evidenzia il presidente di Confartigianato Fidi Umbria orientale Umberto Alunni – la nostra struttura, che ha sede a Terni ma che ha la vocazione di soddisfare le esigenze delle imprese iscritte alla Confartigianato nella Regione Umbria a partire da quelle di Terni, Foligno e Perugia, conta di poter accrescere i servizi a favore delle imprese beneficiando della conoscenza ed esperienza acquisita nel settore da Uni.Co». Grazie a questa collaborazione, Uni.Co permetterà a Confartigianato Fidi di proporre nuove tipologie di operazioni come, ad esempio, il credito diretto, aumentando in tal modo la propria operatività nel settore del credito. Nello stesso tempo Uni.Co, rafforzerà la presenza commerciale nell’Umbria concretizzata lo scorso marzo con la fusione per incorporazione di Fidimpresa Umbria. Con questo accordo sono state poste le basi per una collaborazione che contiene in se ampi margini di sviluppo, e non si esclude dunque, in un prossimo futuro, la possibilità di una integrazione strategica tra i due Confidi.