Sono giunti a compimento, con taglio del nastro martedì 16 settembre, i lavori per la realizzazione di nuovi spazi – efficienti anche dal punto energetico e della prevenzione sismica – del polo didattico Sant’Agostino dell’Università di Camerino.

Protagonista l’impresa ternana Italstem Spa che si era aggiudicata l’appalto universitario. All’inaugurazione sono intervenute le autorità del territorio, fra cui il rettore di Unicam Graziano Leoni, la prorettrice alla didattica Unicam Giulia Bonacucina, il direttore della Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute Gianni Sagratini, il Governatore del Distretto 2090 del Rotary International Roberto Calai e il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli.

Il nuovo polo si compone di aule moderne e laboratori all’avanguardia, subito utilizzabili per la didattica negli ambiti delle scienze chimiche, fisiche, farmaceutiche e gastronomiche. Fra gli elementi di maggiore innovazione, il nuovo Food Lab con dodici postazioni operative e dieci cabine sensoriali, centrali nelle attività di ricerca e formazione negli ambiti gastronomico e della nutrizione.

Un’opera importante, quella realizzata nel polo universitario marchigiano da Italstem Spa, dove trovano spazio anche una farmacia didattica – attivata per i progetti formativi anche in collaborazione con l’Ordine dei farmacisti di Macerata – ed anche un ‘laboratorio del sonno’, con due camere attrezzate e uno studio medico per attività didattiche e di ricerca interdisciplinari. Nel suo discorso, il rettore Leoni ha ringraziato tutti coloro che – a partire dal Rotary e dalle istituzioni – hanno reso possibile un’opera centrale per la formazione di generazioni di studenti.