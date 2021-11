Uomo morto in auto, c’è ipotesi omicidio

Darsi una coltellata nel petto non è proprio il modo più semplice per suicidarsi, ammesso che ce ne sia uno. Le perplessità sono emerse subito dopo la scoperta del cadavere del 52enne tedesco, trovato senza vita in un’auto nella zona di San Damiano, ad Assisi, per l’appunto con una lama nel costato.

Le indagini sull’ipotesi omicidio

L’auto era chiusa dall’interno e ciò ha fatto pensare subito al suicidio, ma non vanno trascurati altri elementi. E per questo – come riporta U24 – è stato aperto un fascicolo per omicidio volontario: un atto dovuto che consentirà al pm Mocetti di avere più ampia facoltà di indagine, a cominciare dall’autopsia (in programma giovedì) per proseguire con gli esami tossicologici. Si cercano anche immagini dalle videocamere di sorveglianza e si analizzano i tabulati telefonici del cellulare trovato in auto. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri di Assisi.

La vittima

L’uomo trovato senza vita – Gunter Blanka – è un tedesco di 52 anni, senza fissa dimora, arrivato ad Assisi da un paio di mesi, stando a quanto si apprende. In passato era stato anche aiutato dalla Caritas ma aveva preferito dormire in auto, proprio quella dove è stato trovato morto.