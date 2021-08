Usl Umbria 2 sospende sette fra infermieri e Oss che non si sono vaccinati

Sospesi dal lavoro (e quindi senza stipendio) dal 16 agosto fino al 31 dicembre o fino a quando non decideranno di vaccinarsi contro il Covid-19: non un ‘pugno duro’ ma – così emerge dalla Usl Umbria 2 – l’applicazione delle leggi in vigore, di fronte all’impossibilità – sempre per l’azienda – di collocarli in altre mansioni. Il provvedimento è stato assunto dall’azienda sanitaria guidata da Massimo De Fino nei confronti di sette persone fra infermieri e operatori socio sanitari operanti sul territorio di competenza. A riportare la notizia è stata l’Ansa Umbria.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Altri venti ‘sotto esame’

La sospensione è stata adottata in base all’articolo 4 della legge numero 44 del 2021, ovvero il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario. Al vaglio della direzione della Usl Umbria 2 ci sarebbero almeno altre venti posizioni di operatori sanitari che non hanno sin qui inteso sottoporsi a vaccinazione contro il Covid-19.

Articolo in aggiornamento