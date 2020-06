Aggredisce fidanzato: 20enne nei guai

In periodo di lockdown sono aumentati i contrasti in ambito familiare sul territorio nazionale e anche a Perugia la divisione anticrimine della questura non ha abbassato la guardia su episodi del genere. Nell’ultimo mese sono stati sette gli ammonimenti per violenza domestica, cinque dei quali a carico di cittadini italiani.

L’aggressione al fidanzato

Tra coloro che sono finite nei guai c’è una 20enne che, di primo mattino, è andata nella casa del fidanzato e lo ha aggredito. La madre è corsa in aiuto del figlio: problemi anche per lei nel contenere la furia della giovane. Sul posto sono interventi gli agenti della squadra Volante e personale medico del 118: l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso, dove gli è stata diagnosticata una contusione alla spalla ed escoriazioni in varie parti del corpo.

Molestie

Un 57enne di Gualdo Tadino ha invece molestato e minacciato più volte i familiari: in particolar modo ha impedito l’accesso alla proprietà aggredendoli verbalmente.