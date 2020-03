Va a Stroncone perché a Terni «c’è troppa fila»: scatta denuncia

Ancora controlli da parte dell’Arma dei carabinieri – cinque pattuglie impegnate – nel corso della giornata di sabato sull’interno territorio di competenza della Compagnia di Terni. Sia in città che nei comuni limitrofi – come San Gemini -, i militari hanno messo in atto posto di controllo volti a monitorare gli spostamenti ed eventualmente ‘sanzionare’ quelli non legati a specifiche esigenze personali e lavorative. Il tutto in linea con i provvedimenti governativi in materia di contenimento del Covid-19.

Troppa fila e cambia comune: denunciato

Nella giornata di sabato un cittadino ternano è stato denunciato dall’Arma per la violazione del decreto anti coronavirus che impone spostamenti a condizioni decisamente stringenti, legati a particolari esigenze personali o lavorative. La persona in questione aveva raggiunto Stroncone per andare in farmacia perché, a suo dire, in quella di Terni dove si rifornisce di solito «c’era troppa fila». Un motivo non sufficiente per spostarsi e il provvedimento è stato inevitabile.