Simula malore per non mettere mascherina: scatta la denuncia

Si è rifiutata di indossare la mascherina mentre si trovava in un ufficio postale di Perugia ed è scattato l’intervento della polizia di Stato. A finire nei guai una 51enne, denunciata per resistenza a pubblico ufficiale per via di una condotta quantomeno curiosa.

Cosa ha fatto

Si trattava di una donna di origini slovacche. Gli agenti l’hanno invitata ad indossare la mascherina ed esibire il green pass, ma niente da fare: la 51enne, infastidita, ha dichiarato che aveva una regolare certificazione medica che la esentava dall’uso del dispositivo. Si è inoltre rifiutata di mostrare il documento di identità. Finita qui? Nemmeno per idea. A questo punto, dopo che la polizia ha fatto presente che doveva lasciare l’ufficio postale, si è lasciata scivolare a terra simulando un malore con tanto di urla: sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 ma, alla loro vista, la donna si è subito rialzata. Infine ha indossato la mascherina ed è stata infine accompagnata in ospedale per gli accertamenti. Con denuncia a carico.