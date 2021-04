«Vaccinazioni over 60 completate entro giugno? Possibile»

«Concludere le vaccinazioni over 60 entro giugno? È una data presumibile. Crediamo che sia assolutamente possibile farlo in funzione degli arrivi che sono previsti, che ci consentono di traguardare questo obiettivo». A dirlo è Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile, intervistato sabato sera nel corso della spazio di approfondimento eVenti di Sky Tg24. Focus anche sui vaccini Astrazeneca e Johnson & Johnson, negli scorsi giorni raccomandati per le persone sopra i 60 anni: «Inocularli agli under 60 che non hanno timori ad assumerli? Ci sarà questa chance, ma solo una volta che saranno messi in sicurezza le categorie più fragili. Una volta raggiunte le 500 mila inoculazioni al giorno, l’importante sarà mantenere quel livello», ha specificato. Al momento in Umbria gli ultrottantenni che hanno completato il ciclo vaccinale sono il 48,83%, mentre gli over 70 che hanno ricevuto la prima dose sono il 38,29%.

