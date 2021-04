Johnson & Johnson, via libera dall’Ema. In Italia solo agli over 60

«I benefici superano i rischi. Ci sono possibili legami con rari casi di trombosi». Questo il responso dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, in merito al vaccino anti Covi Johnson & Johnson sviluppato dalla Janssen: martedì pomeriggio è stato fatto il punto della situazione in conferenza stampa dopo lo stop della scorsa settimana per alcuni, rarissimi eventi di trombosi negli Stati Uniti. Otto i casi confermati. «Il bugiardino sarà aggiornato e continuerà – ha sottolineato Sabine Straus, presidente della commissione di farmacovigilanza Prac – l’analisi dei dati a disposizione. Gli studi non si fermeranno». In definitiva ne è stata confermata la sicurezza. In Italia sarà somministrato agli over 60, come accade per Astrazeneca: a riportarlo sono i quotidiani nazionali in seguito al confronto tra il governo, l’Aifa e il Comitato tecnico-scientifico.

