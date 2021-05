Vaccini in azienda, linee indirizzo Umbria – Documento

La Regione nella giornata di giovedì ha approvato una delibera di giunta contenente le linee di indirizzo per la realizzazione della campagna vaccinale anti Covid-19 nei luoghi di lavoro in Umbria: «La vaccinazione effettuata in ambiente di lavoro, anche se affidata – viene specificato – al medico competente (ovepresente/disponibile) o ad altri sanitari convenzionati con il datore di lavoro, rappresenta un’iniziativa di sanità pubblica, finalizzata alla tutela della salute della collettività e pertanto la responsabilità generale e la supervisione dell’intero processo rimane in capo al Servizio sanitario regionale e all’Usl di riferimento». Focus dunque sui punti vaccinali straordinari esterni a quelli istituiti dal Ssr.

