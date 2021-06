Vaccini maturandi, adesione sotto il 50%

Circa 4.000 richieste, di cui 800 risultate «non pertinenti, in quanto frutto di inserimenti multipli o da parte di soggetti non aventi diritto». Risultato: mercoledì e giovedì saranno vaccinati 3.128 maturandi in Umbria. Il dato definitivo lo fornisce la Regione dopo lo stop alla raccolta delle adesioni.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

I DATI AGGIORNATI AL 7 APRILE: LE ADESIONI ERANO 3.354

Il resoconto

In sostanza la percentuale di adesione è circa del 44% considerando che sono oltre 7.000 i ragazzi e le ragazze coinvolte: «Tutti gli studenti che hanno aderito riceveranno un messaggio di notifica con la data, l’ora e il luogo in cui presentarsi per la vaccinazione».