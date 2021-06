Vaccini, Umbria apre le adesioni anche ai residenti fuori regione

Anche i cittadini residenti in altre regioni italiane o all’estero possono richiedere di vaccinarsi in Umbria, esclusivamente per la seconda dose: a renderlo noto è la stessa Regione, con una comunicazione pubblicata sui canali social e sui siti delle due aziende sanitarie locali. Chi ha ricevuto la prima dose altrove e necessita di ricevere la seconda in Umbria – non vengono specificate le motivazioni, quindi anche per ragioni di turismo – può infatti usufruire della possibilità compilando il modulo online disponibile sul portale regionale bit.ly/3cKWp5e. Una volta compilato il modulo – spiega sempre la Regione -, i cittadini verranno ricontattati per i dettagli dell’appuntamento della seconda dose. Una scelta, quella di ‘aprire’ a tutti, che ha avuto subito l’effetto di infiammare il dibattito, visti i commenti di diversi cittadini umbri che, nonostante abbiano aderito da giorni alla campagna vaccinale, non hanno ancora ricevuto comunicazioni sulla data dell’inoculazione. Al momento nei centri vaccinali si sta procedendo alle vaccinazioni della fascia di età over 40.

