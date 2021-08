Vaccini Umbria, fascia 12-19: prima dose solo per il 23,63%

In Umbria ad aver ricevuta la prima dose – in qualche caso unica – di vaccino anti Covid nella fascia dai 12 ai 19 anni sono in 15.033 su una platea complessiva di 63.610 giovani. Vale a dire meno di uno su quattro, il 23,63%: il dato arriva dal consueto report settimanale del governo sul prosieguo della campagna di vaccinazione aggiornato alla mattinata di sabato 7 agosto. Sul tema si era espresso in settimana l’assessore regionale alla salute Luca Coletto, lanciando un invito ad aderire.

La fascia 12-15: penultimo posto



La popolazione vaccinabile scatta dai dodicenni in su e dunque la prima fascia calcolata nel report è questa. Per quel che concerne l’Umbria la platea è di 32.235 giovani (il rilevamento avviene attraverso la tessera sanitaria) e la prima somministrazione c’è stata per l’8,69% (penultimo posto, dietro solo la Toscana) contro una media nazionale del 23,12%. Il ciclo vaccinale è completato per appena lo 0,55% con media italiana che invece supera il 9%.

La fascia 16-19: ultimo posto



In questo caso la popolazione coinvolta è di 31.285 giovani. Prima dose per il 39,07% (ultimo posto della graduatoria, media italiana di poco superiore al 54%), ciclo completato per il 17,36% contro un dato nazionale del 32,43%. In attesa di iniziare oltre il 60%.

Gli over 70

Passando alla fasce più anziane della popolazione, tra i 70 ed i 79 anni in Umbria ha completato il ciclo vaccinale l’87,81% contro l’86,05% del dato nazionale. In attesa di iniziare in poco più di 9 mila. Capitolo ultraottantenni: hanno concluso il percorso in 76.423 (l’88,88%), mentre coloro che hanno ricevuto la prima dose sfiorano il 90%.