Vaccini Umbria, fascia 70-79: ciclo completo per il 15,85%

Il 15,85% della popolazione umbra nella fascia 70-79 anni ha completato il ciclo vaccinale al pomeriggio del 21 maggio. Il dato emerge dal report settimanale pubblicato dal Governo: rispetto alla scorsa settimana c’è un lieve incremento (era il 13,6%). Notevole scatto per il personale scolastico.

Over 80

Circa gli over 80, la doppia dose è stata ricevuta dal 79,09% della popolazione (era di poco superiore al 75% la scorsa settimana), mentre la prima è stata inoculata all’88,19% delle persone coinvolte (in linea con la media nazionale). Restano in attesa in poco più di 10 mila cittadini (11,81%).

Fascia 70-79

Circa la fascia 70-79, la prima dose è stata somministrata all’81,14% del target (la settimana precedente era il 74,74%) e la media nazionale è del 79,45%. In attesa di iniziare il ciclo vaccinale sono oltre 18 mila persone, vale a dire il 18,86% della popolazione.

Ospiti rsa

Già da settimane è stato raggiunto il 100% per quel che concerne la prima dose agli ospiti delle Rsa (media nazionale di poco superiore al 98%). Ciclo completo per il 76,03% (la media italiana sfiora invecel’83%).

Personale sanitario

In merito al personale sanitario, la prima dose è stata somministrata al 91,42% della popolazione coinvolta (era il 90,47% la scorsa settimana), la media nazionale è del 96,30%. Ciclo vaccinale ultimato per il 77,75% contro una media italiana sopra l’83%.

Personale scolastico

Prima dose per il 68,99% (lieve incremento rispetto alla scorsa settimana) contro una media italiana dell’80%. Ciclo vaccinale terminato per il 22,37% (era il 2,31% lo passata settimana), in linea con il dato nazionale. In attesa di iniziare il 31,01%, quasi 9 mila persone.