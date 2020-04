«Vado a fare la revisione auto»: ‘stangato’ ad Amelia

La polizia Locale di Amelia è in prima linea nei controlli volti alla verifica del rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia di Covid-19. Dall’inizio dell’emergenza tutto il personale disponibile è impiegato 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle 20. Il comandante Castellani stringe le maglie dei controlli in un momento molto delicato, considerando il lieve miglioramento dei numeri dei nuovi contagi, segno dell’efficacia delle misure di contrasto. Giovedì mattina il personale ha proceduto al controllo di un 51enne amerino che è stato sorpreso alla guida del proprio veicolo e che ha dichiarato di essere diretto presso un centro revisioni (che sono prorogate fino a tutto ottobre, ndR). Lo stesso si trovava nei pressi di un autolavaggio ed ha affermato di non essere a conoscenza del divieto. L’uomo è stato sanzionato per violazione delle misure di contenimento con l’aggravante dell’utilizzo del veicolo.

