Che accade a Valle San Martino? Frazione del Comune di Spoleto che, lo ricordiamo, si trova immersa nel verde fra Terni e la Città del Festival. Nell’ultimo mese, e il fenomeno non sarebbe comunque del tutto nuovo, almeno otto autovetture sono state ‘colpite’ da ignoti che bucano gli pneumatici con chiodi. Dispetto? Passatempo incommentabile? Azioni mirate? A prescindere dalle ragioni, gli episodi hanno destato rabbia fra i residenti – parliamo soprattutto della parte iniziale dell’abitato – che hanno anche sporto delle denunce alle autorità per venire a capo della situazione. Dannosa sul piano economico, logistico e personale. Come accennato, anche in passato dei veicoli – privati, da lavoro – erano stati valdalizzati. Ma ora, otto episodi in un mese circa, la situazione è diventata insostenibile. E la richiesta è una: porre un argine e mettere la parola fine, individuando il responsabile o i responsabili, se più di uno.

