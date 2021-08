Valserra, discariche abusive ‘contaminano’ il verde della zona

La segnalazione è di un lettore di umbriaOn e riguarda la presenza di ben due discariche abusive lungo la strada provinciale 67 della Valserra, a Terni. Spazi in cui, purtroppo, viene lasciato ogni tipo di materiale: scarto di lavorazioni edili, elettrodomestici, mobilio, i ‘classici’ indifferenziati. Un quadro di degrado, prodotto dall’inciviltà di singoli, che essere semplicemente evitato conferendo i rifiuti nei centri appositi o usufruendo dei servizi di ritiro di Asm. La missiva del lettore è indirizzata anche ai carabinieri forestali del comando stazione di Terni e alla stessa Asm perché possano provvedere, ciascuno per la propria parte, a risolvere la problematica. «La prima discarica – scrive il lettore – si trova nell’area di entrata di un ex cantiere, la seconda circa 400/500 metri più avanti sul lato destro della carreggiata. Purtroppo questi sono solo due dei numerosissimi scarichi abusivi di rifiuti che si attuano quasi quotidianamente in Val di Serra».

Condividi questo articolo su