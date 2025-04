di Fra.Tor.

«È la seconda volta in pochi mesi che ignoti forzano la mia auto, causando ingenti danni del valore superiore a quello del mio umile mezzo. Ora basta, non possiamo continuare a pagare per colpa di questa gente, nel quartiere c’è bisogno di più sicurezza». A denunciare quanto accaduto nella notte tra domenica e lunedì è il signor Federico che vive in via Mentana a Terni.

«A novembre del 2024 – racconta – in questa via, all’altezza del civico 50, erano stati colpiti quattro veicoli per furto, tra cui il mio dal quale avevano sottratto uno stereo, una ruota di scorta e piccoli arnesi. Questa volta pare sia stato l’unico a subire dei danni, perché solo di questo parliamo, dato che hanno rubato un accendisigari e un cavetto. Il problema è che mi hanno tirato giù il finestrino e rotto completamente il portaoggetti, dei danni che avranno un valore superiore a quello dell’auto».

Federico spiega di essere «una persona disabile, con tre figli, che percepisce un’umile pensione di invalidità. Non è possibile che ogni volta io debba trovarmi in difficoltà economiche per riparare dei danni causati da non si sa chi. Ho contattato i carabinieri e mi hanno consigliato di sporgere denuncia, così come avevamo fatto a novembre. Dato che il quartiere è sempre più soggetto a ‘colpi’ del genere mi viene da chiedere a chi amministra questa città di posizionare delle telecamere di videosorveglianza che darebbero ai residenti un po’ di tranquillità».