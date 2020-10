Vanno a funghi, si perdono tra Cecalocco e Battiferro: soccorsi

Sono andati a funghi in un’area boschiva tra Cecalocco e Battiferro, nel ternano, e si sono persi. La disavventura si è conclusa con l’intervento nella tarda mattinata di venerdì da parte del Soccorso alpino e speleologico Umbria con squadre proveniente da Terni e Spoleto.

I soccorsi. In azione anche a Sigillo

Il Sasu ha attivato la geolocalizzazione e ha inviato ai due dispersi un sms con un link che, una volta aperto, ha segnalato la loro posizione. Sono stati raggiunti dagli operatori e portati – erano in buone condizioni – ai loro mezzi, il tutto in meno di un’ora. Non è stato l’unico intervento di giornata: il Soccorso alpino e speleologico Umbria si è mosso anche per aiutare – in suppoto dell’elisoccorso del 118 Icaro 02 – un uomo caduto da una pianta a Sigillo.