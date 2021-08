Incendio nel pomeriggio di sabato in vocabolo Il Poggio, fra Avigliano Umbro e la frazione di Dunarobba. Il rogo, piuttosto esteso ma che non metterebbe a rischio abitazioni private, avrebbe interessato vegetazione e sterpaglie. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni per spegnere le fiamme e quindi bonificare l’area interessata.

