Stangato titolare di un circolo privato: sanzioni per oltre 13 mila euro

Sanzioni totali per oltre 13 mila euro. Le contestazioni riguardano il titolare di un circolo privato di Città di Castello: è nei guai dopo il controllo amministrativo da parte della polizia di Stato.

I problemi e la licenza

Si tratta di un 32enne di origine straniera. Già il 21 luglio erano stato riscontrato che l’uomo effettuava attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta licenza, anche a clienti non associati. «All’interno del circolo, inoltre, non erano esposti – spiega la questura – i prezzi dei prodotti in vendita al dettaglio né veniva rispettata la procedura di autocontrollo basato sui principi dell’analisi dei rischi e punti critici di controllo». Cosa è successo? Nulla, non si è messo in regola. Il successivo controllo (27 luglio) ha consentito di scoprire che non aveva ottemperato alle prescrizioni. Quattro illeciti e maxi sanzione. La polizia ha quindi avvisato Comune e Usl 1 per le valutazioni di competenza.