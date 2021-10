Vendita Ast, il ceo di Arvedi: «Tre o quattro mesi per il closing» 

di F.L.

«Per il closing definito dell’operazione ci vorranno, visto che dovrà essere valutata dagli organismi internazionali, ancora tre o quattro mesi»: a fornire il ‘timing’ aggiornato sulla conclusione della cessione di Acciai Speciali Terni ad Arvedi è stato martedì il ceo del gruppo cremonese, Mario Caldonazzo, parlando in occasione di Made in Steel, il più importante evento del sud Europa dedicato alla filiera dell’acciaio in programma fino a giovedì a Rho (Milano). A riportare le sue parole – pronunciate in occasione del convegno ‘Steel vision: prepararsi all’acciaio del domani’ è il portale specializzato Siderweb.

Tra ripresa e ambiente

Come noto la cessione dell’acciaieria ad Arvedi dovrà prima ricevere l’ok (scontato) del consiglio di sorveglianza di ThyssenKrupp e poi passare al vaglio dell’Antitrust europeo. Passaggio che non dovrebbe riservare grosse sorprese, anche se non mancano interrogativi su possibili ‘doppioni’, con gli occhi puntati in particolare sul Tubificio. Caldonazzo, che è tra l’altro anche vicepresidente di Eurofer, l’associazione che riunisce i produttori siderurgici europei, nel suo intervento ha anche detto la sua sulle prospettive del comparto. «Siamo usciti dalla pandemia – ha commentato sempre secondo quanto riporta Siderweb – con una grande consapevolezza riguardo la forza e la resilienza delle nostre imprese, che quest’anno registreranno risultati importanti sotto il profilo economico, ma forse meno significativi di quanto fatto nel 2020, in piena emergenza e per garantire le forniture a settori strategici per il Paese». E confermando l’attenzione per l’ambiente del gruppo Arvedi – che potrebbe riservare investimenti in questo settore anche in Ast -, Caldonazzo ha sottolineato che molto presto potrà essere annunciata «la completa decarbonizzazione di Acciaieria Arvedi».