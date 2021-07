Vendita Ast, offerte vincolanti a Jp Morgan entro la fine del mese

Potrebbe rivelarsi una ‘sfida’ a due, tutta italiana, la vendita di Acciai Speciali Terni: è quanto riporta giovedì il quotidiano MF- Milano Finanza, dedicando un articolo alla vicenda in cui si fanno i nomi dei papabili acquirenti, i gruppi Marcegaglia e Arvedi.

TUTTO SU AST

Le indiscrezioni

Scaduto ormai da quasi un mese il termine della fase 1 – che, stando a quanto annunciato il 14 aprile ai sindacati dall’ad dell’acciaieria, Massimiliano Burelli, sarebbe durata al massimo 60 giorni -, è tempo ora di entrare nel vivo del processo di cessione. Entro la fine del mese – riporta sempre il quotidiano economico-finanziario – le offerte vincolanti dovrebbero arrivare sul tavolo di Jp Morgan, l’advisor individuato da ThyssenKrupp. Sarebbero dunque solo due i gruppi rimasti in corsa, nonostante il folto interesse anche straniero che l’Ast avrebbe suscitato inizialmente, e sarebbero entrambi italiani: si tratterebbe appunto del gruppo Marcegaglia, che come noto non ha mai nascosto il suo interesse per l’acciaieria di viale Brin, e della società di Cremona Arvedi, affiancata dalla banca finanziatrice Bnp Paribas e da un paio di advisor. Proprio quest’ultimo gruppo – che conta 3.800 dipendenti -, ha chiuso mercoledì i conti con ricavi per 2,3 miliardi e un utile netto di 34,5 milioni.

Incontro fissato con Burelli

I sindacati si aspettano che ora l’azienda confermi o meno le indiscrezioni emerse – mercoledì la segretaria generale della Fiom Cgil, Francesca Re David, era tornata a chiedere chiarezza anche al Governo – e dia notizie certe sulle tempistiche del percorso di cessione, che molto probabilmente non si concluderà prima della fine dell’anno. Il 21 luglio è fissato un incontro tra i segretari territoriali dei metalmeccanici e l’ad Burelli e in quella sede potrebbe emergere qualche ulteriore dettaglio.