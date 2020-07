Venezia-Perugia, tutto sulla gara del Penzo

Tutto in 90 minuti. Si spera solo in questi 90. Con una vittoria c’è la salvezza matematica. Con un pareggio partono mille calcoli da fare, di cui vi abbiamo già dato conto al tramonto del pezzo con il Trapani.

LA SCONFITTA COL TRAPANI E LE POSSIBILI EVOLUZIONI

Chi c’è e chi non c’è

Su Cristian Buonaiuto, ancora reduce dal malanno muscolare di Chiavari, tutte le valutazioni saranno fatte domattina. Col gruppo, che è in ritiro da mercoledì, ci sono anche Rosi e Gyomber, che sono voluti rimanere accanto ai compagni nonostante non potranno scendere in campo, causa squalifica. Di fatto, è come se fosse una finale, come un turno preliminare dei playout: se vince, il Grifo è salvo.

Le parole di Oddo

«Il Venezia è squadra discretamente tecnica, soprattutto a metà campo, che non si chiude proveranno a fare la partita mettendo in campo organizzazione di gioco e buon calcio. Loro hanno due risultati su tre, ma ciò non aiuta sempre. Noi dobbiamo vincere la gara giocando con intelligenza, senza cercare l’arrembaggio».

«La mossa è stata giusta, la mia idea era di mettere un giocatore ad arginare, come Kouan e mettere un giocatore veloce, più di Iemmello, come Melchiorri. Sulla carta era la scelta giusta, ma poi il risultato ci ha dato contro. Abbiamo sbagliato tanto sotto porta, concettualmente era la mossa giusta».

«Con il Trapani siamo andati troppo incontro la palla e poco in profondità, ma è stata la partita che non ci ha permesso di fare questo, il Trapani che ci ha aspettato bassi e ci ha creato difficoltà. Abbiamo anche giocatori che tendono a legare, come Caponi e Falcinelli. L’unico che forse ama giocare guardando la porta è Melchiorri, ma adesso giochiamo con una punta e ho solo una scelta sola. Melchiorri però è un arma anche a partita in corso e venerdì si è visto».

Dionisi non crede a un Perugia da retrocessione

«E’ difficile capire con sicurezza come stanno i ragazzi, è disponibile Firenze mentre Casale non è a disposizione. Mi aspetto il Perugia delle ultime due partite – ha aggiunto il tecnico dei veneti -, ci sono giocatori forti e non so come abbia fatto a trovarsi in queste condizioni all’ultima di campionato. Me li aspetto aggressivi ma non credo che partiranno a spron battuto».

Sul Trapani si decide alla vigilia dei playout

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia ha fissato l’udienza relativa al ricorso Trapani Calcio/ FIGC per il 6 agosto, a partire dalle ore 15.30. La discussione si terrà in videoconferenza la decisione si avrà quasi una settimana dopo la conclusione del campionato cadetto e alla vigilia della gara di andata dei play out.

Arbitro

Sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma 1 è l’arbitro designato per dirigere Venezia-Perugia. Assistenti Vittorio Di Gioia della sezione di Modena e Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo. Quarto ufficiale Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco. Anche con lui, come con Ros due settimane fa, i precedenti non sono positivi:

un pareggio e tre sconfitte.