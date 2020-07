Perugia-Trapani 1-2, sull’orlo del baratro: rischio retrocessione

Aggiorna la pagina per seguire il postpartita

Il Perugia riesce nell’impresa di subire un gol da una squadra praticamente retrocessa. E per l’ultimo turno si mette male. Ora bisogna vincere a Venezia per essere sicuri di salvarsi. A meno che…

Le possibili combinazioni

Paradossalmente, con questa situazione di classifica, se il Pescara perdesse a Verona col Chievo e il Cosenza non vincesse con la Juve Stabia, il Grifo sarebbe salvo anche in caso di sconfitta in Laguna.

Viceversa, in caso di pareggio di entrambe, diventerebbe decisivo il risultato del Cosenza: se i calabresi vincono si arriva in tre a 46 e in quel caso a spuntarla, fra le tre, sarebbe il Pescara, con playout fra Perugia e Cosenza.

Il caso Trapani

Ma sullo sfondo c’è il Trapani, che non riuscirebbe a raggiungere il Perugia nemmeno con una vittoria… a meno che non gli restituiscano i due punti (appuntamento in settimana al collegio di garanzia del Coni).

In quel caso, con una vittoria e con i due punti restituiti, anche i siciliani si troverebbero a 46 e anche con loro il Perugia è in svantaggio negli scontri diretti.

A quel punto, unica opzione in Laguna, per evitare i playout, sarebbe quella della vittoria. Anzi. Il Perugia potrebbe anche rischiare la retrocessione diretta.

Opzione 1 – Arrivo in 4 a pari punti (Perugia, Pescara, Trapani e Cosenza)

Trapani 10 (salvo), Pescara 9 (playout col vantaggio), Cosenza e Perugia 6. A quel punto gli scontri diretti tra Cosenza e Perugia mandano il Cosenza al playout con lo svantaggio e il Perugia in serie C.

Opzione 2 – Arrivo in 3 a pari punti (Perugia, Trapani e Cosenza)

Trapani 6, Cosenza 5, Perugia 2: in tal caso Grifo in C e playout Trapani-Cosenza.

E ci fermiamo qui… perché al Trapani potrebbero anche restituire uno solo dei due punti… e a quel punto dovremmo rifare tutti i calcoli.

Ricapitolando: cosa dice la classifica avulsa

Nella classifica avulsa il Perugia è in vantaggio solo col Pescara.

In caso di arrivo a 2 (Perugia e Pescara), a 46 o a 45, il Grifo è salvo se Cosenza e Trapani restano dietro.

Se si aggiunge un’altra squadra (Cosenza, solo a 46) il Perugia è perdente in classifica avulsa e va ai playout

Se si aggiunge il Trapani (a 45 o a 46… a seconda che le restituiscano uno o due di punti) il Perugia è in c se il Cosenza vince, ai playout se il Cosenza non vince.

Serie B: il quadro della giornata

Risultati

Benevento-Chievo 0-1, Cittadella-Venezia 1-0, Crotone-Frosinone 1-0, Empoli-Cosenza 1-5, Juve Stabia-Cremonese 1-2, Perugia-Trapani 1-2, Pescara-Livorno 1-0, Pisa-Ascoli 1-0, Pordenone-Salernitana1-1, Spezia-Entella 0-0.

Classifica

Benevento 83, Crotone 68, Spezia 58, Pordenone 57, Cittadella 55, Frosinone 53, Chievo 53, Pisa 53, Salernitana 52, Empoli 51, Entella 48, Cremonese 48, Venezia 47, Ascoli 46, Perugia 45, Pescara 45, Cosenza 43, Juve Stabia 41, Trapani 41, Livorno 21

Prossimo turno

Chievo Verona-Pescara, Frosinone-Pisa,Salernitana-Spezia,Livorno-Empoli, Ascoli-Benevento,Trapani-Crotone,Venezia-Perugia,Cosenza-Juve Stabia, Entella-Cittadella.

LA DIRETTA

Secondo Tempo

93′ – GOL DEL TRAPANI CON LUPERINI!

Il Perugia riesce nell’impresa di subire un gol da una squadra praticamente retrocessa!

90′ – Ancora un contropiede sprecato da Buonaiuto:

80′ – NICOLUSSIIIII, CHE COMBINI???

Grande contropiede del Perugia. Azione alla mano, che mette il centrocampista solo davanti al portiere, ma lui centra Carnesecchi!

79′ – Occasione Buonaiuto, tiro a lato

73′ – CHE ERRORE DI KOUAN!

70′ – Ultima sessione di cambi:

Piszczek (un attaccante) per Coulibaly nel Trapani

Melchiorri e Kouan per Iemmello e Falzerano.

67′ – Ripartenza Perugia: la palla arriva a Iemmello, che si fa rimpallare ancora una volta.

63′ – Ammonito Kupisz nel Trapani.

62′ – Doppio cambio Perugia: Rosi e Buonaiuto per Mazzocchi e Falcinelli.

59′ – Falasco su punizione: prova a sorprendere il portiere, che però blocca in due tempi.

58′ – Bello scambio Iemmello-Falcinelli, Diego si ritrova il pallone sul sinistro ma il suo tiro è rimpallato.

Si riscalda Kouan: Oddo corre ai ripari

52′ – Gran tiro di Taugourdeau, respinge Vicario.

51′ – Espulso Castori, che voleva il rigore su un tocco di mano di Angella in scivolata.

Preme ancora il Trapani: ripresa cominciata così come era finito il primo tempo.

Subito un cambio nel Perugia: Nicolussi Caviglia per Dragomir nel Perugia.

Doppio cambio per il Trapani: Luperini e Taugourdeau per Colpani e Odjer.

Primo Tempo

Pensieroso Oddo al rientro in campo

La prima frazione termina dopo due minuti di recupero.

43′ – Ammonito Mazzocchi. Quanti gialli!

36′ – Kupisz da fuori, ma Vicario c’è.

31′ – Ammonito Grillo

30′ – Iemmello spreca un contropiede con uno stop a “inseguire”.

26′ – PAREGGIO IMMEDIATO DEL GRIFO CON FALCINELLI

Tiro piazzato di Dragomir, il portiere non la tiene, interviene Falcio e mette dentro.

25′ Ammonito Pagliarulo per fallo al limite dell’area. Punizione Grifo.

23′ – EUROGOL DI GRILLO

Gran tiro dell’esterno sinistro che finisce nel sette sul primo palo.



21′ – Tiro a giro di Capone. Blocca Carnesecchi.

18′ – Carraro trattiene Buongiorno sul corner: c’era rigore per loro

17′ – Doppia occasione per Pettinari nel giro di pochi minuti.

13′ – Ammonito Odjer per fallo su Falzerano

Era diffidato. Campionato finito per lui.

11′ – Occasione Perugia con Capone, che guadagna un corner.

9′ – Occasione Perugia: da Iemmello a Capone, poi a Falcinelli, che ci prova due volte e per due volte trova la respinta

3′ – Ammonito Gyomber per fallo su Coulibaly

Si parte

Le scelte di Oddo

Buonaiuto non ce la fa (è in panchina per onore di firma) e quindi Oddo mette Falcinelli accanto a Iemmello, ma con compiti di raccordo. Per il resto, stessa formazione che ha battuto la Virtus Entella.

Perugia-Ternana: le formazioni ufficiali

Perugia (4-3-2-1): Vicario; Mazzocchi, Angella, Gyomber, Falasco; Falzerano, Carraro, Dragomir; Falcinelli, Capone; Iemmello.

Allenatore: Massimo Oddo.

Trapani (3-5-2): Carnesecchi; Pirrello, Pagliarulo, Buongiorno; Kupisz, Coulibaly, Odjer, Colpani, Grillo; Pettinari, Dalmonte.

Allenatore: Fabrizio Castori.

Serie B: il quadro della giornata

Le partite in programma

Benevento-Chievo, Cittadella-Venezia, Crotone-Frosinone, Empoli-Cosenza, Juve Stabia-Cremonese, Perugia-Trapani, Pescara-Livorno, Pisa-Ascoli, Pordenone-Salernitana, Spezia-Entella

Classifica

Benevento 83, Crotone 65, Spezia 57, Pordenone 56, Frosinone 53, Cittadella 52, Salernitana, Empoli 51, Chievo, Pisa 50, Entella, Venezia 47, Ascoli 46, Cremonese, Perugia 45, Pescara 42, Juve Stabia 41, Cosenza 40, Trapani 38, Livorno 21

Le parole degli allenatori alla vigilia