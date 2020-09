Via Fonti Coperte ‘bombardata’: buche come crateri

di Alessia Bragiola

Marciapiedi rotti, alberi pericolanti, radici che riaffiorano dall’asfalto generando dislivelli, buche e dossi. La descrizione si attaglia bene a tanti quartieri del territorio comunale. Sono sempre di più le strade dimenticate e quasi invisibili agli occhi del Comune di Perugia, che da tanti anni a questa parte riversano in condizioni più che allarmanti. E per gli abitanti di tante zone a ridosso del centro storico la situazione è giunta allo stremo. Questa volta raccogliamo la denuncia che arriva dai residenti della zona Fonti Coperte – Parco Sant’Anna.

Una gara di slalom

Come testimoniano le immagini, le condizioni dell’asfalto del piazzale Anna Frank di via Fonti Coperte sono disastrose. «Qui per parcheggiare è un percorso a ostacoli», lamentano i proprietari delle varie attività in zona. Il piazzale si affaccia direttamente sul frequentatissimo istituto magistrale ‘Pieralli’ e per i ragazzi che raggiungono la scuola con il motorino, l’accesso al piazzale è vivamente sconsigliato. A causa degli enormi crateri che ricoprono tutto il parcheggio, il pericolo di caduta e la perdita di controllo del mezzo sono rischi da non sottovalutare.

Un serio pericolo per gli anziani

Nei pressi della sede dell’università della Terza Età, la situazione dei marciapiedi e del piazzale principale si presenta in maniera drammatica: il passeggio pedonale è altamente rischioso a causa delle profonde buche. Da oltre due anni a questa parte, a cominciare da un signore anziano, residente della zona, che è inciampato accidentalmente riportando diverse fratture al volto, sono seguite una lunga serie di incidenti sempre a causa dell’irregolarità della superficie.

Il video di umbriaon.it

Urgono interventi

Nonostante i residenti da tanti anni chiedano interventi al Comune, ad oggi non è stata ricevuta alcuna risposta, sia per quanto riguarda il manto stradale e sia per la potatura dei rami dei pini che si affacciano sulla carreggiata. Anche per questi i cittadini chiedono un intervento dell’amministrazione comunale e dell’assessorato ai lavori pubblici per risolvere la situazione, che giorno dopo giorno mette in difficoltà i tanti residenti e non, oltre a degradare sempre di più il decoro urbano.

