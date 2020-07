Via Mola di Bernardo: degrado e rabbia

Uno scempio che prosegue senza sosta, e che i lettori di umbriaOn continuano a segnalare con regolarità: è quello relativo all’accumulo di rifiuti nella parte più alta di via Mola di Bernardo a Terni, dal civico 114 – circa – a salire. Non solo una discarica abusiva dove continuano ad essere conferiti materiali di ogni tipo, inclusi residui di demolizioni, ma anche cumuli di immondizia fino all’intersezione della strada che raggiunge poi Larviano. Un cittadino, probabilmente esasperato da tale stato di cose, ha anche lasciato un cartello non proprio benaugurante. La segnalazione fa il paio con quella relativa ai marciapiedi di via Guazzaroni, dove erba e piante dominano la scena: «Che fine fanno i soldi delle nostre tasse?» si chiede un lettore. E la vergogna continua.

