Viabilità Narni, 250 mezzi pesanti in un’ora «C’è ancora da fare»

L’annuncio di Anas – riapertura del viadotto Montoro entro fine luglio – c’è stato, le ordinanze prefettizie che impongono una nuova viabilità pure. Ma per il momento, in attesa ad esempio della segnaletica specifica, i problemi per la viabilità nel territorio narnese restano. Anche per questo il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, ha inteso evidenziare nella conferenza stampa che si è tenuta mercoledì mattina, le criticità presenti e le possibili soluzioni, ulteriori, da adottare per evitare che il territorio continui a pagare le conseguenze, non solo economiche, della situazione. Nel corso dell’incontro è emerso un dato riferito proprio a mercoledì mattina: fra le ore 8 e le 9 la viabilità secondaria del narnese è stata interessata dal passaggio di ben 250 mezzi pesanti che, in altri tempi, avrebbero utilizzato il raccordo Terni-Orte (ss 675).

