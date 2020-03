Condividi questo articolo su

















È scattato a mezzanotte – nella notte tra lunedì e martedì – il piano di disifenzione delle strade cittadine a Terni. Ad entrare in azione su richiesta del Comune è l’Asm con mezzi per il lavaggio, spazzatrici e idropulitrici; alcune squadre opereranno sui marciapiedi e nei pressi dei luoghi più frequentati come banche, farmacie, parafarmacie, uffici postali e supermercati.

EMERGENZA COVID-19 – UMBRIAON

COVID-19, VIA ALLA SANIFICAZIONE DELLE STRADE