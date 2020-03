Sanificazione strade, martedì il via a Terni

Inizierà nella notte fra lunedì e martedì il piano di disinfezione delle strade della città, realizzato da Asm su richiesta del Comune di Terni. «Si procederà – riferisce la nota – con mezzi per il lavaggio stradale, spazzatrici nelle ore notturne e idropulitrici, in tutte le zone soggette a normale spazzamento, nel centro storico e nei quartieri. Alcune squadre con idropulitrice procederanno a disinfezioni specifiche sui marciapiedi e in prossimità dei luoghi più frequentati, come supermercati, ipermercati, banche, farmacie, parafarmacie, uffici postali, etc. Le attività di disinfezione saranno eseguite su diversi turni dalla mezzanotte alle 6 e dalle 7 alle 13, intanto fino a domenica prossima. Le squadre con idropulitrici, con prodotti specifici, entreranno in azione nelle ore notturne nei luoghi più frequentati per necessità durante la giornata».

