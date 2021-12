Ternana, trasferta ‘vecchio stampo’ per i tifosi: la partenza in treno per Frosinone

Condividi questo articolo su

















Un bel – magari più lungo rispetto a quello in auto, ma pazienza – viaggio in treno come si faceva tempo fa, l’ultima volta per il derby a Perugia a metà anni ’00. Lo avevano annunciato martedì e così è stato: i tifosi della curva nord si sono ritrovati (in 112 da quanto risulta agli agenti della polizia di Stato in loco per i controlli del caso, in collaborazione con personale di Ferrovie dello Stato e protezione aziendale regionale) nella prima mattinata di sabato alla stazione di Terni per far scattare l’operazione Frosinone. Area di filtraggio specifica e tutti dentro: «Riassaporiamo insieme quel sapore di trasferta ormai passato, quei viaggi tutti insieme nei vagoni», il messaggio lanciato per l’iniziativa. Alle 8.48 la partenza tra qualche sguardo sorpreso dei viaggiatori già sul convoglio, quindi cambio a Roma e arrivo poco prima delle 12 per il folto gruppo rossoverde. In totale saranno oltre 750 i supporter delle Fere che alle 14 saranno sugli spalti per sostenere la truppa di Lucarelli.