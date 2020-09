Perugia, uomo armato di coltello inseguito dagli agenti di polizia

Condividi questo articolo su

















Scene da film nel primo pomeriggio di lunedì a Fontivegge. Un uomo, armato di coltello di grandi dimensioni, è stato inseguito da tre agenti di polizia nella stazione di Fontivegge. Le riprese sono state inviate da un lettore alla nostra redazione.

La tensione

Da quanto si apprende, l’uomo è una presenza fissa all’esterno della stazione. E nel fine settimana era stato protagonista di una scazzottata con un altro straniero. Non è escluso che i due eventi fossero collegati e che il coltello servisse per un regolamento di conti. Alla scena hanno assistito in tanti. In particolare tassisti e personale di Busitalia. «Fortuna che non è successo un’ora fa – dice uno di loro – che qui era pieno così di ragazzi». Ma c’è anche chi se la prende con i testimoni del fatto: «Dovevano sparargli! E non l’hanno fatto per colpa vostra che stavate lì a riprendere col cellulare… altrimenti rischiavano di passare dei guai».