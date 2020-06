Video – Primo ‘inedito’ per Lorenzo Rinaldi

Condividi questo articolo su

















Dalla finale di X Factor al primo brano inedito: ‘Archè’. Lorenzo Rinaldi ha festeggiato il suo 20esimo compleanno su un palco, quello messo a disposizione dalla Stas di Terni, service di spettacoli, nei cui studi il giovane artista ha realizzato un live in streaming all’indomani della ‘Giornata senza musica’, per manifestare sostegno proprio a tutti quegli addetti ai lavori che vivono di musica, dagli artisti alle maestranze. Rinaldi si è esibito insieme alla band ternana dei Mog4no in un live che si può ancora vedere su Youtube e Facebook (le pagine sono ‘Stas srl’, ‘Mog4no’ e ‘Lorenzo Rinaldi Official’). Nel corso di una bella serata, in cui il festeggiato ha avuto anche la sorpresa di ricevere gli auguri da parte di tutti i finalisti di X Factor 2019 ed anche del suo giudice, Malika Ayane, Lorenzo si è dapprima collegato via Skype col caro amico Davide Rossi, il reatino suo compagno di squadra su XF13, infine ha proposto il suo primo brano inedito, scritto da lui sia per la musica che per il testo. La speranza è che ‘Archè’, proposto in anteprima e di prossima pubblicazione, possa diventare un successo.