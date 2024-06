Video – Rettile uccide e mangia un rospo lungo la ciclabile Terni-Narni

Condividi questo articolo su

















Un video ripreso da un cicloturista che giovedì mattina, lungo il percorso ciclopedonale Terni-Narni, all’altezza delle cave di inerti che si trovano proprio a ridosso del fiume Nera in zona Maratta, si è imbattuto nella scena. Cruda, certamente, ma che ben rappresenta la natura. Il timore originario di chi ha assistito era che fosse una vipera, il rettile intento ad uccidere e quindi a cibarsi di un groso rospo. Ma, secondo quanto accertato, era una ‘natrice dal collare’, biscia d’acqua non velenosa per l’uomo e che si nutre soprattutto di anfibi come rane e rospi.