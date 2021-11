Vigili del fuoco Terni, nuovi successi per Stefano Liorni

Non si fermano i buoni risultati per l’ispettore Stefano Liorni, maestro di pugilato e istruttore ginnico professionale dei vigili del fuoco di Terni. Per lui è arrivata un’altra soddisfazione in occasione dell’open Gym Boxe ‘Cintura d’Italia’ che si è svolta a Roma nello scorso weekend al pala Santoro: la società boxe Guazzaroni ha ottenuto diverse affermazioni di prestigio con i ragazzi allenati da Liorni, coadiuvati nella circostanza dai suoi tecnici Lorenzo Liorni e Nazar Nubila.

I risultati

Rossi, già vicecampione italiano dei pesi welter, ha conquistato la medaglia d’argento peso 69 chili senior; Valerio Turrini argento tra i 69 kg junor e la giovanissima Maria Grazia Todaro bronzo tra i 53 kg junior. Daniele Mencarelli (69 kg senior) ha portato la società ai quarti di finale nel torneo romano.

«Le più vive congratulazioni agli atleti ed ai tecnici da parte del comando dei vigili del fuoco di Terni», il messaggio che arriva dalla sede di via Proietti Divi.