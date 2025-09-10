Il premio – ben 10 mila euro – è stato vinto, ma nessuno – finora – si è presentato a ritirarlo. Da qui l’invito, tramite AgiProNews, al fortunato o alla fortunata, a ‘darsi da fare’ visto che i termini di riscossione stanno per scadere.

La vincita è legata al SuperEnalotto SuperStar con l’iniziativa speciale ‘Weekend da Sogno’ realizzata lo scorso giugno e che, in occasione di quattro estrazioni straordinarie, ha distribuito mille premi da 10 mila euro ciascuno. Uno di questi è stato vinto in Umbria ma, come detto, non ancora riscosso: «Si tratta – spiega AgiProNews – di un premio dell’estrazione di sabato 28 giugno 2025 a Perugia, presso la Tabaccheria Occhiblu in via Mario Bochi, 26».

«Per verificare l’eventuale vincita – prosegue la nota – i giocatori devono controllare il codice univoco riportato sulla ricevuta di gioco. Le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale SuperEnalotto.it, tramite app ufficiale o nei punti vendita Sisal. Le vincite possono essere riscosse presso gli uffici premi Sisal di Milano e Roma, nei punti pagamenti premi o nei punti vendita autorizzati, presentando la ricevuta originale e un documento di identità. Si ricorda – è la precisazione, importante – che i termini di riscossione, pari a 90 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, stanno per scadere: i premi delle estrazioni del 20 e 21 giugno dovranno essere ritirati entro il 18 e 19 settembre, quelli del 27 e 28 giugno entro il 25 e 26 settembre».