Vinti 100 mila euro al Gratta e Vinci, ma nessuno sa chi è

Lo scorso 5 maggio una persona ha vinto centomila euro con un gratta e vinci da 20 euro in un bar di Badia Petroia. Ma la notizia viene fuori solo ora, scoperta per caso dalla titolare dell’esercizio, durante il periodico estratto conto delle vincite.

Vorremmo avere la fotocopia del biglietto

A quanto pare il vincitore non si è fatto vivo. «Siamo molto felici per questa vincita – ha detto la titolare a La Nazione – ma chiediamo solo al fortunato vincitore di inviarci, anche in modo anonimo, una fotocopia della schedina per esporla in ricevitoria».