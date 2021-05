Violazioni e pene da scontare: 3 in carcere fra Terni, Amelia e San Venanzo

Tre arresti in serie, nella giornata di martedì, da parte dei carabinieri del comando provinciale di Terni. Tutti in esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Per un 47enne della provincia di Palermo, domiciliato in quel di Amelia, è scattato il carcere a seguito di decisione dell’ufficio di sorveglianza di Spoleto che ha sospeso la misura alternativa (domiciliari) per il venir meno dei presupposti. In carcere c’è finito anche un 51enne romeno, a San Venanzo, con i carabinieri che hanno eseguito quanto disposto dal magistrato di sorveglianza in ragione delle numerose violazioni riscontrate durante l’affidamento in prova ai servizi sociali. Domiciliari revocati anche per un 35enne originario della provincia di Roma, residente a Terni, condotto in carcere dai militari del Nor di Terni: deve scontare una condanna residua a 4 anni di reclusione per vari reati contro la persona e il patrimonio.

