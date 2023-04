Vittoria in rimonta per la Ternana al Liberati

di G.G.

Vittoria in rimonta per la Ternana che, dopo un terribile primo tempo, con annessa – solita – partenza a rilento, riesce a ribaltare il match con due gol nel secondo tempo, giocando una ripresa di grande cuore e costruendo tantissime occasioni. Tre punti fondamentali per il raggiungimento di una tranquilla salvezza, lontana ancora pochi punti, ma ormai decisamente ben visibile all’orizzonte. Novità di formazione in casa Ternana, con Lucarelli che sceglie di dare un turno di riposo a Partipilo, riproponendo Palumbo sottopunta in compagnia di Falletti. Centrocampo rinforzato con l’inserimento di Agazzi accanto a Di Tacchio e Coulibaly.

Primo tempo

Ennesima, incredibile, falsa partenza della Ternana, che stavolta, dopo i gol subiti a Ferrara e a Brescia (tutti dopo pochissimi minuti dal fischio iniziale), prende gol al sesto minuto. E’ bravo Moreo a prendere il tempo a Sorensen e ad infilare Iannarilli con un preciso esterno destro a mezza altezza. Pregevole anche l’ assist di Morutan. La Ternana subisce il colpo psicologico ed è incapace di reagire. Al 15′ Iannarilli compie un miracolo su Torregrossa, splendidamente imbeccato da Morutan, ma l’arbitro annulla l’azione per fuorigioco. Al 32′, a seguito di revisione al Var, l’arbitro Miele ci ripensa e nega un rigore precedentemente concesso alle Fere per atterramento di Falletti da parte del portiere Nicolas. Decisione giusta, ma invece di concedere corner, inspiegabilmente, il fischietto di Nola decide di rendere palla al Pisa. Al primo, ed unico, minuto di recupero del primo tempo, la Ternana costruisce la prima occasione da gol, con Agazzi che calcia al volo da fuori area a seguito di calcio d’angolo e colpisce la traversa.

Secondo tempo

La ripresa si apre con un’altra traversa per la Ternana, colpita da Diakité che di testa, a centro area, colpisce ottimamente ma trova un prodigioso Nicolas che devia sul montante. Ancora Ternana al 55′ con Sorensen e al 60’con Diakité: belli i colpi di testa ma di poco al lato. Al 60′ Lucarelli cambia modulo e complice l’ingresso di Partipilo al posto di Di Tacchio opta per il 4-2-3-1. In due minuti la Ternana costruisce altre due ottime occasioni ma non riesce a sfondare. Ora il pareggio sarebbe più che giusto ma la porta difesa da Nicolas sembra stregata. Ma il pareggio arriva al 71′, con Favilli che realizza su rigore, concesso per fallo di mano di Caracciolo (revisione al Var dopo un minuto abbondante). AL 75′ arriva il raddoppio, meritatissimo, della Ternana, con Agazzi che sradica un pallone (migliore in campo il centrocampista della Ternana) e lo serve per Favilli, che allarga per il folletto rossoverde: il tiro di destro è forte e non lascia scampo a Nicolas. Forte la commozione per il ritorno al gol del numero dieci rossoverde, che si lascia andare ad un pianto liberatorio. Il finale non regala particolari emozioni ma sancisce una vittoria meritatissima per gli uomini di Cristiano Lucarelli.

Tabellino

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli, Diakité, Sorensen, Mantovani, Corrado, Coulibaly, Di Tacchio, Agazzi, Palumbo (c), Falletti, Favilli. All.: Cristiano Lucarelli

Pisa (4-3-1-2): Nicolas, Calabresi, Caracciolo (c), Barba, Beruatto, Zuelli, Nagy, Marin, Morutan, Moreo, Torregrossa. All.: D’Angelo

Arbitro: Gianpiero Miele di Nola

Assistenti: Mario Vigile di Cosenza e Alex Cavallina di Parma

IV Ufficiale: Luca Cherchi di Carbonia

Var: Michael Fabbri di Ravenna

Avar: Giacomo Paganessi di Bergamo

Marcatori: 6′ Moreo (P); 71′ Favilli (rig. T); 75′ Falletti (T)

Ammonizioni: 48′ Di Tacchio; 76′ Falletti; 77’Beruatto; 92′ Mantovani (T)

Sostituzioni: 56′ Gargiulo e Gliozzi per Zuelli e Torregrossa (P); 60′ Partipilo per Di Tacchio (T); 70′ Tramoni per Morutan (P); 77′ Donnarumma e Proietti per Falletti e Favilli (T); 83′ Masucci e Sibilli per Nagy e Moreo (P); 85′ Defendi e Cassata per Palumbo e Coulibaly (T)