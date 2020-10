‘Viviamo via Aleardi’: volontari al lavoro nelle aree verdi

Sabato mattina, appena prima del nubifragio, i volontari del gruppo civico Mi Rifiuto sono riusciti ad intervenire in via Aleardi per ripulire le aree verdi del quartiere su proposta di Fabio Favoriti ed altri residenti della zona che hanno collaborato attivamente per restituire il giusto decoro ai giardini di cui, già da tempo, si prendono cura.

Lo slogan ‘Viviamo via Aleardi’

‘Viviamo via Aleardi’ è lo slogan con cui questi cittadini vogliono evidenziare le criticità del loro quartiere contribuendo però, in maniera attiva, ad affrontare e risolvere i problemi. «È questo il senso delle nostre iniziative», raccontano. «Abbiamo aperto un varco di collaborazione con le istituzioni mediante la partecipazione attiva e chiunque vorrà ne potrà beneficiare rendendosi così artefice del decoro della propria città». Nei prossimi giorni i rifiuti raccolti e differenziati saranno recuperati da Asm.

I prossimi appuntamenti

Causa maltempo è stato rinviato a domenica 11 ottobre l’intervento di pulizia previsto per domenica 4 a Finocchieto di Stroncone. Lunedì 5 alle 17, tempo permettendo, i volontari effettueranno un nuovo intervento di pulizia delle aiuole presenti nell’area di parcheggio del campo scuola in viale Prati.