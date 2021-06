VivoGreen Terni-scuole Liaison per murale, cibo e nuove divise

Murales, nuove divise e ricette. Novità a Terni grazie al rapporto avviato da tempo tra VivoGreen e gli istituti scolastici ternani: tre i concorsi banditi con focus su prodotti healthy ed a km zero del market.

Il liceo artistico Metelli e il murale

Da lunedì gli studenti del Metelli realizzeranno un murale all’interno del negozio di vico San Procolo: la giuria, composta dai soci VivoGreen, ha selezionato Daniele Pecorari quale vincitore del contest ‘Art wall’ con l’opera dal titolo ‘Tra uomo e natura’.

l’Ipsia Pertini e la divisa

Sponda Ipsia Cpia ‘Sandro Pertini’ gli allievi della sezione moda hanno ideato e disegnato le nuove divise per i dipendenti del negozio: la vincitrice è Melania Gloria Gramoschi che, in questo modo, avrà l’opportunità di far indossare la sua creazione a tutti i lavoratori VivoGreen.

Il Casagrande-Cesi e la cucina

Infine la sezione dedicata al cibo. Gli studenti dell’Iis tecnologico economico e professionale ‘Casagrande-Cesi’ sono stati i protagonisti del concorso ‘Ricetta dal cuore verde d’Italia’. Il vincitore, Denny Malacchia, ha realizzato il coniglio in porchetta su crema di verdure con chips di carciofi. La collaborazione prevede inoltre la creazione di piatti basati interamente su prodotti biologici e del territorio: «Un modo per promuovere ancora una volta una alimentazione sana e ambientalmente sostenibile», viene sottolineato. «VivoGreen proseguirà la sua stretta collaborazione con tutti gli istituti scolastici del territorio. Un modo per sensibilizzare ancor di più gli studenti sui temi ambientali, contro lo spreco del cibo, prediligendo prodotti a km zero e le tante eccellenze agroalimentari umbre».