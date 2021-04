Volley, esordio in Superlega per l’arbitro ternano Maurizio Merli

Esordio nel prestigioso campionato di Superlega Maschile per l’arbitro di pallavolo Maurizio Merli. Lo scorso 9 aprile il fischietto 44enne ternano, che nella vita fa l’ingegnere informatico ed è in serie A dal 2014, ha diretto insieme al collega umbro Rocco Brancati la partita di ‘Playoff Challenge’ fra Consar Ravenna e Top Volley Cisterna, disputata a Cesena. Una maratona di oltre due ore e mezza, fra le gare più lunghe nella storia della Superlega, in cui l’arbitro di Terni è stato impegnato da ‘secondo’, con il supporto – come terzo arbitro – di un’altra umbra, la perugina Azzurra Marani. Nella sua carriera Maurizio Merli ha diretto 138 gare in serie A, fra cui, nei giorni scorsi, un playoff scudetto di serie A1 Femminile e, meno recentemente, una finale promozione di serie A2 Femminile e una finale di Coppa Italia di serie B1 Maschile.

Condividi questo articolo su