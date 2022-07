Italvolley femminile storica: trionfo in VNL. C’è festa anche per la ternana Favoriti

Una grande domenica di sport per il volley nazionale. Tutto merito delle ragazze guidate da Davide Mazzanti e dal suo staff, compresa la ternana Alessandra Favoriti nel consueto ruolo di dottore (l’unica donna del gruppo tra l’altro): nel pomeriggio Egonu e compagne hanno battuto per 3-0 il Brasile (25-23, 25-22 e 25-22) nella finalissima ad Ankara, in Turchia, conquistando la prima storica vittoria in Nations League. L’Italia – Cina ko nei quarti 3-1, poi in semifinale sono andate al tappeto le padrone di casa per 3-0 – succede così agli Stati Uniti, vincitrici nel 2021. Gli impegni sono tutt’altro che finiti: dopo il successo all’Europeo 2021 e quello odierno in terra turca, ora c’è dietro l’angolo il mondiale da disputare tra Olanda e Polonia a fine settembre. Ci sono buonissime sensazioni.

ITALIA – BRASILE 3-0 (25-23, 25-22, 25-22)

Italia: Chirichella 9, Orro, Pietrini 8, Danesi 9, Egonu 21, Bosetti 11, De Gennaro (L). Lubian, Malinov 1, Fersino (L). N.e: Sylla, Nwakalor, Gennari, Bonifacio, Allenatore: Mazzanti

Brasile: Macris 2, Gabi 11, Carol 8, Kisy 14, Julia 3, Kudiess 1, Costa (L). Geraldo 1, Roberta, Rosamaria, Ana Cristina 6, Daroit 1, Natalia, Lorena 1. Allenatore: Ze Roberto