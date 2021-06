Weekend di fuoco, Perugia ‘arancione’. Ma la sabbia va via

Se 4 città del Sud (Campobasso, Catania, Palermo e Reggio Calabria) sono da bollino rosso, ben 10 sono ‘arancioni’. E fra queste anche Perugia. Le altre: Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Rieti, Roma e Viterbo.

Le temperature

I livelli considerati sono 4: verde, giallo, arancione e rosso. Ad avere il livello arancione, che indica il rischio caldo per la salute della popolazione più suscettibile sabato Napoli, domenica tutte le altre. Solo nella serata di domenica le temperature si abbasseranno per qualche ora, dando un po’ di frescura. Ma subito dopo arriverà una nuova ondata di caldo.

Cielo offuscato da sabbia

Se non altro, sembra invece destinata a passare definitivamente la sabbia del deserto che aveva offuscato il cielo in questi giorni, conseguenza del vento africano che, insieme al caldo, portava per l’appunto, sabbia. Una cappa giallastra che di fatto offuscava il sole negli ultimi giorni, portata da Scirocco e Libeccio.