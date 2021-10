World Dog Show, altro trionfo ternano con un épagneul breton

Dal barbone all’épagneul breton, il risultato non cambia. Vale a dire la vittoria mondiale e migliore di razza: a conquistarla in occasione del World Dog Show di Brno, in Repubblica Ceca, è stato Picasso des hautes pousterfles, l’esemplare canino dei ternani Danilo Argenti e Catia Sipace e del ‘curatore’ Fabrizio Manni. Soddisfazione e molta anche per loro.

La vittoria

Il trionfo è arrivato nell’esposizione canina mondiale che si tiene ogni anno. Terni si è messa in luce anche grazie all’Épagneul Breton, proveniente dall’allevamento Des Hautes Pousterles – medi Pirenei – di Jean Luc Cazemages. Un cane non nuovo a riconoscimenti rilevanti: in passato è stato proclamato campione internazionale di bellezza, lavoro e du expo. Decisamente un ottimo esito per il gruppo ternano.

