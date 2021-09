XXVIII° ‘Premio città di Terni’: gli studenti top in logica-matematica

Un’iniziativa per individuare e valorizzare le eccellenze nelle discipline logico-matematiche. Si tratta della gara ‘Premio Città di Terni’ promossa dall’associazione umbra ‘Mathesis’ in collaborazione con l’università degli studi di Perugia (polo scientifico didattico di Terni) ed il progetto nazionale matematica & realtà del dipartimento di matematica e informatica: venerdì pomeriggio in biblioteca si è svolta la cerimonia per le premiazioni della XXVIII° edizione.

La gara

La gara è rivolta agli alunni delle scuole secondarie di I° grado (classi terze), delle scuole secondarie di II° grado (prime e seconde) e del triennio. La prova consiste nella risoluzione di quesiti e/o problemi di carattere logico-matematico e richiede capacità creative ed intuitive, oltre alle conoscenze degli argomenti specifici della disciplina, previsti dai programmi di tutte le scuole secondarie: l’elevato numero di partecipanti (circa 200 provenienti da tutta la Provincia di Terni) testimonia un interesse, da parte dei giovani, verso le discipline logico-matematiche. Gli elaborati degli studenti partecipanti alla gara sono stati corretti secondo i criteri dei concorsi pubblici da qualificate commissioni giudicatrici che hanno potuto avvalersi dell’esperienza e della professionalità di docenti di scuola secondaria e universitari. L’edizione 2020 si è svolta il 7 febbraio 2020 ma, a causa dell’emergenza Covid, la cerimonia si è svolta solo nella giornata odierna.

Il premio

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo e la collaborazione del Lions Club Terni San Valentino e della fondazione Carit: «In particolare, al primo classificato delle tre sezioni (scuola secondaria I° grado/biennio/triennio) viene consegnato – viene specificato – un premio in denaro offerto dalla fondazione Carit, così come un premio in denaro verrà offerto dal Lions Club Terni San Valentino al secondo e al terzo classificato delle tre sezioni (scuola secondaria I° grado/biennio/triennio) e alle scuole di appartenenza dei tre alunni vincitori. Numerosi volumi per premiare gli studenti vincitori sono stati offerti, come negli anni passati, dal Centro Didattico Umbro (Cedium) di Terni».