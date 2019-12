Taglia un albero che cade e lo uccide

Stava tagliando un albero – una quercia – che, durante la caduta, lo ha colpito uccidendolo. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di lunedì, poco dopo le ore 14, in località Zoccolanti nel comune di Citerna (Perugia). Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello, i carabinieri e gli operatori del 118 ma per l’uomo – R.C. le sue iniziali, un italiano poco più che quarantenne, residente in zona e padre di famiglia – non c’è stato nulla da fare. Sull’accaduto indaga l’Arma tifernate e, da quanto appreso, il taglio della pianta non era collegato ad alcuna attività lavorativa ma lo stava eseguendo su un terreno boschivo avuto in gestione.

Aggiornamenti a seguire