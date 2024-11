Terni, concessione loculi: minore entrata da 700 mila euro per il Comune

di S.F.

Minori entrate per 817 mila euro per il Comune. Una discreta cifra che emerge nella relazione per l’assestamento di bilancio 2024 con variazione e la salvaguardia degli equilibri: un segno meno che arriva quasi totalmente dal mondo dei servizi funebri.

ASSESTAMENTO DI BILANCIO: 60 MILA EURO D’AGGIUNTA PER I GETTONI DEI CONSIGLIERI

La quasi totalità della cifra in questione arriva dalla concessione dei loculi del cimitero: si mette nero su bianco una minore entrata rispetto alle prevision da ben 700 mila euro. Ad avere in mano la partita è il dirigente al governo del territorio Federico Nannurelli. La ragione? Nell’atto si parla di «ultimazione procedure di affidamento con smaltimento liste di attesa». Poi un ulteriore passaggio: «In attesa di nuovi loculi da poter vendere». Ci sono inoltre -95 mila euro per i servizi funebri: in questo caso tutto è basato sul trend storico con aggiornamento in via prudenziale.